В Новосибирске канцелярия к школе подорожала в 5 раз

Фото Евы Бобкиной / Сиб.фм

Цены на школьную канцелярию выросли в Новосибирске в августе 2022 года: стоимость тетради 12 листов достигла 25 рублей.

Первая школьная ярмарка открылась 1 августа на площади Карла Маркса в Новосибирске. Однако покупателей у торговых лотков почти нет: родители либо ещё не "созрели" до сборов в школу, либо их отпугнули заметно выросшие цена на канцелярию.

Как рассказали продавцы журналисту Сиб.фм, обычная тетрадь12 листов сейчас стоит 25 рублей, хотя в прошлом году продавалась за 5 рублей.

«Сейчас ещё есть товар по старым ценам, но скоро его не останется. Особенно подорожала бумага, клей и пластилин», — объяснила собеседница.

Что касается школьной формы, то цены на нее почти не изменились: рубашки стоят от 700 до 1300 рублей, брюки 1200 рублей, юбки от 600 до 1000 рублей, платье с фартуком 2200 рублей, колготки и носки от 150 рублей.

Рюкзаки можно приобрести, как за 250 рублей, так и за 4500.

«Сейчас, чтобы собрать ребёнка в школу, нужно около 4000 рублей. Детям хочется ходить в разном, и на одного ребёнка нужно четыре комплекта формы. В любом случае, покупать здесь гораздо выгоднее, чем в обычных магазинах, потому что там идёт сумасшедшая наценка», — поделилась продавец.

Ярмарка работает второй день, и покупателей ещё немного, хотя в прошлом году родители скупали школьную форму для детей с первых чисел августа.

«Я думаю, что это связано с дополнительными государственными выплатами на детей, которых в этом году не было. Помню, как прошлым летом 2 августа покупателей уже было много, все старались обеспечить своих школьников формой и канцелярскими товарами на целый год», — поделилась мнением продавец.

Стоит отметить, что родители новосибирских школьников находят и более бюджетные варианты покупки канцелярии. К примеру, в магазинах "Окей", "Детский мир" и "Читай город" классические тетради 12 листов можно купить по цене от 4 до 9 рублей.







Ранее Сиб.фм опубликовал исследование экспертов Авито о том, что расходы на сборы детей в школу в Новосибирске могут составлять до 54 тысяч рублей.

В августе 2022 года родители ждут повторения выплаты 10 000 рублей на подготовку к школе, как это было год назад. Однако официального решения о то, получат ли семьи с детьми материальную помощь этим летом, пока нет.