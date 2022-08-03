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Ольга Бузова похвалила строящуюся станцию метро "Спортивная" в Новосибирске

Фото Ольга Бузова похвалила строящуюся станцию метро "Спортивная" в Новосибирске
Фото Ольга Бузова похвалила строящуюся станцию метро "Спортивная" в Новосибирске

Коллаж Сиб.фм: фото Густаво Зырянова и со страницы Ольги Бузовой в социальных сетях

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала на своей странице в соцсетях о скором открытии станции метро "Спортивная" в Новосибирске.

Новый пост в социальных сетях российской звезды касался не её нового образа или еды, а скорому открытию станции метро "Спортивная" в Новосибирске. Ольга Бузова предложила своим подписчикам обратить внимание на хорошие новости, которые есть не только в Санкт-Петербурге или Москве.

Из всех событий, происходящих в России, теледива выделила именно строительство новой станции метро "Спортивная".

«Для москвичей, конечно, ничего удивительного, но новая станция будет первой и пока единственной такой особенной в стране. С датчиками и двумя зонами режима тепла.

В зоне путей зимой холодно, а на платформе и в вестибюле тепло одновременно. Это как с тёплыми остановками в северных городах, — объяснила певица подписчикам. — Круто, что регионы развиваются».

Ольга Бузова не объясняет, почему её взор упал именно на Новосибирск и на станцию "Спортивная", но точных сроков её сдачи телеведущая не называет.

Напомним, городские власти обещают закончить строительство в сентябре этого года. Об этом мэр Анатолий Локоть рассказал во время выездного совещания 27 июля.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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