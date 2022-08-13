20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске

Фото предоставлено читателем Сиб.фм

Смертельное ДТП произошло на улице Дуси Ковальчук Новосибирске в субботу, 13 августа.

Вечером в субботу, 13 августа, водитель автомобиля Honda погиб в результате ДТП на улице Дуси Ковальчук, 1 А в Новосибирске. Седан столкнулся с грузовиком Scania, получив критические повреждения.

Как сообщили очевидцы аварии, в салоне Хонды находился молодой водитель. Прибывшие медики пытались реанимировать парня, но спасти его не удалось.

По данным источника Сиб.фм, погибший водитель был 2002 года рождения.

Сейчас на месте ДТП работают медики, ГИБДД, спасатели МАСС. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 13 августа в сети появилось видео со сбитым в центре Новосибирска велосипедистом.