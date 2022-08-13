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Нелегальных мигрантов выявили полицейские на стройке под Новосибирском

Фото Нелегальных мигрантов выявили полицейские на стройке под Новосибирском
Фото Нелегальных мигрантов выявили полицейские на стройке под Новосибирском

Новосибирские полицейские провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства.

Рейд по нелегальным мигрантам провели полицейские в Искитимском районе Новосибирской области. Из 50 рабочих, трудившихся на стройке у поселка Морозово, 19 имели проблемы с документами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В отношении 19 человек полицейские составили административные протоколы за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в стране. Трое человек были задержаны — материалы в отношении них рассмотрит суд.

Как уточнили в пресс-службе полиции, все иностранные граждане были проверены на предмет возможной причастности к совершению преступлений или нахождения в розыске.

Как ранее писал Сиб.фм, в июле депутаты Госдумы предложить ужесточить контроль за мигрантами. Это произошло после жестокого убийства уроженцем Таджикистана 17-летней девушки в Новосибирске.

Напомним, с апреля по июнь 2022 года в Новосибирскую область приехали 41,7 тысяч мигрантов. Большая доля прибывших в Россию иностранцев — из Узбекистана (49,6%) и Таджикистана (30,5%).

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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