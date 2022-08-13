Нелегальных мигрантов выявили полицейские на стройке под Новосибирском

Новосибирские полицейские провели рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства.

Рейд по нелегальным мигрантам провели полицейские в Искитимском районе Новосибирской области. Из 50 рабочих, трудившихся на стройке у поселка Морозово, 19 имели проблемы с документами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В отношении 19 человек полицейские составили административные протоколы за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в стране. Трое человек были задержаны — материалы в отношении них рассмотрит суд.

Как уточнили в пресс-службе полиции, все иностранные граждане были проверены на предмет возможной причастности к совершению преступлений или нахождения в розыске.

Как ранее писал Сиб.фм, в июле депутаты Госдумы предложить ужесточить контроль за мигрантами. Это произошло после жестокого убийства уроженцем Таджикистана 17-летней девушки в Новосибирске.

Напомним, с апреля по июнь 2022 года в Новосибирскую область приехали 41,7 тысяч мигрантов. Большая доля прибывших в Россию иностранцев — из Узбекистана (49,6%) и Таджикистана (30,5%).