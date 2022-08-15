В Минприроды Новосибирской области раскрыли судьбу медведя, вырвавшего позвоночник корове

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Стало известно, что будет с задравшим корову в Новосибирской области медведем.

Медведь напал на стадо коров в Новосибирской области и растерзал одно животное. В Минприроды НСО издали приказ об отстреле хищника. Однако что случилось с медведем, неизвестно.

Судьба напавшего на стадо коров медведя в Новосибирской области остается неизвестной. Напомним, инцидент произошел в районе села Чебаки в Северном районе Новосибирской области. 11 августа медведь задрал одну корову, вырвав ей позвоночник. Хищник пытался убить и вторую корову, однако она сумела убежать.

В Минприроды Новосибирской области издали приказ об отстреле дикого зверя. Однако судьба опасного медведя до сих пор остается неизвестной. Удалось ли отыскать и застрелить хищника, или он скрылся от охотников, пока неясно. Как объяснили в ведомстве, охотники могут уведомить о добытых ресурсах в течение десяти дней.

«Пока ожидаем информацию», – заключила официальный представитель ведомства Рината Чуприна в беседе с МК в Новосибирске.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в новосибирском Минприроды объяснили активность медведей летом 2022 года. До этого эксперт составил карту районов Новосибирской области с наибольшим числом медведей.