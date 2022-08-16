Дело об убийстве жены главврача Искитима могут закрыть после суицида обвиняемого

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области

Обвиняемый в убийстве жены главврача искитимской ГКБ Дмитрий Казаков покончил с собой в СИЗО-1 Новосибирска. Сиб.фм узнал о перспективах его уголовного дела и о том, на чём закончился этот судебный процесс.

О самоубийстве Дмитрия Казакова в СИЗО-1 стало известно в середине прошлой недели: сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области обнаружили его тело ночью 9 августа. На счету обвиняемого был десяток преступлений, но самым громким в череде уголовных дел оказалось убийство жены главного врача городской больницы Искитима Людмилы Кайгородовой.

Задержать Дмитрия Казакова удалось уже гораздо позже, к тому моменту рецидивист успел наследить даже в соседних регионах. Убийство жены главврача стало лишь одним из эпизодов уголовного дела.

«У Казакова есть совместный эпизод с моим подзащитным, которому вменяется кража. Дело было в Томске»,

- рассказал участвовавший в процессе адвокат Юрий Голубицкий.

В обвинительном заключении Дмитрия Казакова семь грабежей, кража и убийство. Как рассказал участник процесса, перед самоубийством обвиняемый признал вину по всем эпизодам без исключения. Грозило фигуранту пожизненное лишение свободы.

«Люди, которые много времени провели в местах лишения свободы, они – хмурые, но особой подавленности во время судебных заседаний я не наблюдал», — говорит Юрий Голубицкий.

Кстати, если посмотреть карточку уголовного дела на сайте Новосибирского областного суда, то заседания с зимы откладывались из-за болезни подсудимого. Ближайшая дата рассмотрения назначена на четверг, 18 августа. Сейчас существует два сценария развития ситуации.

«Либо рассмотрение дела продолжится, если родственники Казакова будут настаивать на его реабилитации, а если с их стороны будет согласие, то дело в отношении умершего будет прекращено»,

- пояснил Юрий Голубицкий.

У Дмитрия Казакова есть жена и ребёнок, именно их согласие будет необходимо для прекращения уголовного дела за смертью обвиняемого. Ранее родственники убитой Людмилы Кайгородовой требовали сурового наказания для грабителя.