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Дело об убийстве жены главврача Искитима могут закрыть после суицида обвиняемого

Фото Дело об убийстве жены главврача Искитима могут закрыть после суицида обвиняемого
Фото Дело об убийстве жены главврача Искитима могут закрыть после суицида обвиняемого

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области

Обвиняемый в убийстве жены главврача искитимской ГКБ Дмитрий Казаков покончил с собой в СИЗО-1 Новосибирска. Сиб.фм узнал о перспективах его уголовного дела и о том, на чём закончился этот судебный процесс.

О самоубийстве Дмитрия Казакова в СИЗО-1 стало известно в середине прошлой недели: сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области обнаружили его тело ночью 9 августа. На счету обвиняемого был десяток преступлений, но самым громким в череде уголовных дел оказалось убийство жены главного врача городской больницы Искитима Людмилы Кайгородовой.

Задержать Дмитрия Казакова удалось уже гораздо позже, к тому моменту рецидивист успел наследить даже в соседних регионах. Убийство жены главврача стало лишь одним из эпизодов уголовного дела.

«У Казакова есть совместный эпизод с моим подзащитным, которому вменяется кража. Дело было в Томске»,

- рассказал участвовавший в процессе адвокат Юрий Голубицкий.

В обвинительном заключении Дмитрия Казакова семь грабежей, кража и убийство. Как рассказал участник процесса, перед самоубийством обвиняемый признал вину по всем эпизодам без исключения. Грозило фигуранту пожизненное лишение свободы.

«Люди, которые много времени провели в местах лишения свободы, они – хмурые, но особой подавленности во время судебных заседаний я не наблюдал», — говорит Юрий Голубицкий.

Кстати, если посмотреть карточку уголовного дела на сайте Новосибирского областного суда, то заседания с зимы откладывались из-за болезни подсудимого. Ближайшая дата рассмотрения назначена на четверг, 18 августа. Сейчас существует два сценария развития ситуации.

«Либо рассмотрение дела продолжится, если родственники Казакова будут настаивать на его реабилитации, а если с их стороны будет согласие, то дело в отношении умершего будет прекращено»,

- пояснил Юрий Голубицкий.

У Дмитрия Казакова есть жена и ребёнок, именно их согласие будет необходимо для прекращения уголовного дела за смертью обвиняемого. Ранее родственники убитой Людмилы Кайгородовой требовали сурового наказания для грабителя.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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