Комиссия проверит массовую гибель пчёл в Новосибирской области

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По инициативе Народного фронта в Новосибирской области создали комиссию по предотвращению массовой гибели пчел.

Предотвращать гибель пчел в Новосибирской области будет особая комиссия из Ордынского района. Об этом сообщает издание «Информационный ресурс Общероссийского народного фронта».

Причина массовой гибели пчел очевидна уже сейчас — это ядохимикаты, которыми обрабатывают поля их владельцы. Чтобы найти решение массовой гибели пчел, будет создана электронная платформа с картами полей Новосибирской области и данными об их обработке химикатами.

Эксперты сообщили, что владельцы медоносных полей излишне обильно расходуют средства обработки сельскохозяйственных земель и не сообщают о таких работах в надлежащем порядке.

Ущерб пчеловодным хозяйствам от обработки пестицидами можно будет оценить только весной 2023 года.

В комиссию войдут представители министерства сельского хозяйства региона, Россельхознадзора, пчеловодческих хозяйств, а также администрации Ордынского района, наиболее пострадавшего недавно от гибели пчел.

Напомним, речь идет о массовой гибели пчел в 6 районах Новосибирской области. Более остальных пострадали хозяйства в Ордынском районе.

Ранее владелец пасеки объяснил, каким будет состояние мёда на рынке в Новосибирске и регионе после гибели пчёл из-за обработки полей химикатами.