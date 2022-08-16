Комиссия проверит массовую гибель пчёл в Новосибирской области

Фото: unsplash.com
По инициативе Народного фронта в Новосибирской области создали комиссию по предотвращению массовой гибели пчел.
Предотвращать гибель пчел в Новосибирской области будет особая комиссия из Ордынского района. Об этом сообщает издание «Информационный ресурс Общероссийского народного фронта».
Причина массовой гибели пчел очевидна уже сейчас — это ядохимикаты, которыми обрабатывают поля их владельцы. Чтобы найти решение массовой гибели пчел, будет создана электронная платформа с картами полей Новосибирской области и данными об их обработке химикатами.
Эксперты сообщили, что владельцы медоносных полей излишне обильно расходуют средства обработки сельскохозяйственных земель и не сообщают о таких работах в надлежащем порядке.
Ущерб пчеловодным хозяйствам от обработки пестицидами можно будет оценить только весной 2023 года.
В комиссию войдут представители министерства сельского хозяйства региона, Россельхознадзора, пчеловодческих хозяйств, а также администрации Ордынского района, наиболее пострадавшего недавно от гибели пчел.
Напомним, речь идет о массовой гибели пчел в 6 районах Новосибирской области. Более остальных пострадали хозяйства в Ордынском районе.
Ранее владелец пасеки объяснил, каким будет состояние мёда на рынке в Новосибирске и регионе после гибели пчёл из-за обработки полей химикатами.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают