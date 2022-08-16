Мэр Новосибирска Локоть приказал решить проблему с подтоплением развязки на Курчатова

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Глава города потребовал решить проблему с подтоплением транспортной развязки на улице Курчатова в Новосибирске.

Найти решение проблемы по подтоплению автомобильного кольца на улице Курчатова поручил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во вторник, 16 августа.

Транспортную развязку на стыке 4-го, 5-го и 6-го микрорайонов в Калининском районе Новосибирска регулярно подтапливает. Это доставляет немало проблем жителям Новосибирска, которые особенно остро встают во время сильных ливней. После обильных дождей вода стекает к кольцу на Курчатова сразу с нескольких улиц.

Мэр отметил, что причиной подтопления может быть построенная улица Мясниковой. Анатолий Локоть отметил, что раньше потоки воды распределялись по грунту, а сейчас стекают по улице, как по водостоку, к транспортному кольцу. Это, в свою очередь, затрудняет автомобильное движение на развязке.

«Недопустимо, когда движение транспорта на развязке останавливается на час. Даю поручение отработать предложения по техническому решению этой проблемы. Считайте, меряйте, достаточное ли сечение трубы имеющейся там ливневки, нужно ли ее расширять, или принимать какие-то другие меры, но техническое решение нужно подготовить», – сказал Локоть.

Техническое решение проблемы выработают эксперты департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска вместе с администрацией Калининского района. После этого необходимые меры будут включены в план работ.

Глава департамента Константин Васильев отметил, что темп строительства ливневой канализации в Новосибирске значительно отстает от скорости развития городской инфраструктуры.

Сложившаяся за последние десятилетия ситуация привела к тому, что во время дождей ливневки не выполняют свою функцию. В некоторых местах накапливающаяся вода подолгу не уходит даже после окончания ливней. Городские власти борются с этой проблемой с помощью специальной техники ДЭУ и МП «МетроМиР».

Сейчас в ведении МП «МетроМиР» находится 362 километра ливневой канализации в Новосибирске. За последние пять лет силами МП было промыто 42 километра ливневок, отремонтировано 2,2 тыс. смотровых и почти 3 тыс. дождеприемных колодцев.

Ранее «Сиб.фм» писал, что Новосибирск в очередной раз затопило после сильного ливня 13 августа.