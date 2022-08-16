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общество

Минобороны России назвало диверсией взрывы на складе боеприпасов в Крыму

Фото Минобороны России назвало диверсией взрывы на складе боеприпасов в Крыму
Фото Минобороны России назвало диверсией взрывы на складе боеприпасов в Крыму

Фото vk.com / public17906207

Детонация боеприпасов на военном складе на севере Крыма произошла в результате диверсии.

Из-за взрывов на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма пострадали два человека и ряд гражданский объектов. В Минобороны России назвали причиной ЧП диверсию.

Утром во вторник, 16 августа, в результате диверсии пострадал военный склад в районе крымского Джанкоя. По сообщению Минобороны РФ, ущерб был нанесен и ряду гражданских объектов. Среди них – ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно и жилые дома.

В ведомстве добавили, что сейчас принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий диверсии. Зону происшествия оцепили, оттуда эвакуировали около трех тысяч человек.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрыва на складе боеприпасов пострадали два человека.

Ранее «Сиб.фм» писал, что детонация боеприпасов повредила железную дорогу в Крыму.

 

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Автор:
Яна Бельская
Журналист

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