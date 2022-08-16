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общество

Минприроды Новосибирской области до 2024 года получит внедорожники и снегоходы

Фото Минприроды Новосибирской области до 2024 года получит внедорожники и снегоходы
Фото Минприроды Новосибирской области до 2024 года получит внедорожники и снегоходы

Фото: Depositphotos

До 2024 года департамент по охране животного мира Новосибирской области получит около 110 млн рублей на снаряжение.

Минприроды Новосибирской области в 2022 году получило на оснащение 72 млн рублей, на следующие 2 года запланировано поступление еще 110 млн рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов на пресс-конференции в ТАСС об особенностях осеннего сезона охоты в Новосибирской области.

В 2022 году на выделенные средства для нужд ведомства были закуплены снегоходы. Их поставка ожидается к началу охотничьего сезона.

В 2023 году на дооснащение Минрироды получит 70 млн рублей, а в 2024 — еще 40 миллионов. За это время в распоряжении инспекторов появятся новые внедорожники, снегоходы и снегоболотоходы.

Напомним, ранее в Новосибирской области начали выдавать разрешения на отстрел лосей, медведей и барсуков.

Также охотники спасли лисенка из затопленной норы в Убинском районе Новосибирской области. Четырёх маленьких лисят охотники нашли в Убинском районе Новосибирской области. Новосибирцы спасли от гибели и приютили лисят, которых оставила мать.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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