Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество проиcшествия

Обыски прошли в доме сбежавшей в Грузию депутата Пироговой

Фото Обыски прошли в доме сбежавшей в Грузию депутата Пироговой
Фото Обыски прошли в доме сбежавшей в Грузию депутата Пироговой

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК", из паблика "АСТ-54" в "ВК", коллаж Сиб.фм (носит иллюстративный характер)

В Новосибирске силовики провели обыски в доме депутата горсовета Хельги Пироговой, которая покинула Россию после возбуждения в отношении нее дела о фейках.

Силовики провели в доме депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, в отношении которой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Об этом сообщила 16 августа коллега Пироговой, депутат горсовета Светлана Каверзина.

«Обыск в доме у Хельги Пироговой», — написала Каверзина утром во вторник, 16 августа в своём телеграмм-канале.

Как ранее писал Сиб.фм, проверки в отношении Пироговой начались после её высказывания в соцсетях о погибших на Украине военных. В отношении депутата возбудили уголовное дело, а сама народная избранница поспешила покинуть Россию. Сейчас Пирогова объявлена в розыск, при этом свой мандат она так и не сдала.

Напомним, в начале августа депутат вышла в прямой эфир из Грузии.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

22171
20-летний водитель погиб в ДТП с грузовиком Scania в Новосибирске
15404
Двойная радуга появилась в Новосибирске после дождя 14 августа
15217
Новосибирск затопило после сильного ливня 13 августа
11207
Такого еще не было: появился прогноз погоды на осень 2022 года
10646
Фестиваль фейерверков в Москве 14 августа: где и во сколько смотреть
10591
В Новосибирске начались обыски в ячейках секты сторонников «Азова»*
10254
Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022