Обыски прошли в доме сбежавшей в Грузию депутата Пироговой

Фото со страницы Хельги Пироговой в "ВК", из паблика "АСТ-54" в "ВК", коллаж Сиб.фм (носит иллюстративный характер)

В Новосибирске силовики провели обыски в доме депутата горсовета Хельги Пироговой, которая покинула Россию после возбуждения в отношении нее дела о фейках.

Силовики провели в доме депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, в отношении которой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

Об этом сообщила 16 августа коллега Пироговой, депутат горсовета Светлана Каверзина.

«Обыск в доме у Хельги Пироговой», — написала Каверзина утром во вторник, 16 августа в своём телеграмм-канале.

Как ранее писал Сиб.фм, проверки в отношении Пироговой начались после её высказывания в соцсетях о погибших на Украине военных. В отношении депутата возбудили уголовное дело, а сама народная избранница поспешила покинуть Россию. Сейчас Пирогова объявлена в розыск, при этом свой мандат она так и не сдала.

Напомним, в начале августа депутат вышла в прямой эфир из Грузии.