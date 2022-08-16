СК начал проверку после падения рабочего с высоты 8 метров в Новосибирске

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В Новосибирске рабочий упал в котлован на стройке с высоты 8 метров.
Следком начал проверку по факту падения строителя в восьмиметровый котлован. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.
Доследственную проверку по части 1 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» начали следователи Заельцовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Новосибирской области.
Напомним, накануне 34-летний рабочий упал с высоты 8 метров в котлован строящегося здания на одной из стройплощадок в Заельцовском районе Новосибирска. Мужчина, работающий бетонщиком, выполнял работы по возведению стен, когда упал в восьмиметровый котлован.
Поднять пострадавшего на поверхность спасателям МАСС удалось только с помощью крана. Мужчину, который получил множественные травмы, госпитализировали в медицинскую организацию.
Следователи установят все обстоятельства ЧП и примут соответствующее процессуальное решение.
Ранее «Сиб.фм» писал, что один рабочий погиб и двое пострадали от удара тепловоза в Новосибирской области.
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