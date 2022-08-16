Заморозки до -1 градуса ожидаются в Новосибирской области 17 августа

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Первые заморозки до минус 1 градуса ожидаются в Новосибирской области 17 августа.

Заморозки до -1 градуса придут в Новосибирскую область с 17 августа. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

По данным синоптиков, ночные заморозки сохранятся в регионе три дня — с 17 по 19 августа.

«17-19.08 при прояснениях в приземном слое ожидаются заморозки до -0,-1 С», – говорится на сайте УГМС.

Похолодание пришло не только в Новосибирскую область. В соседнем Алтайском крае в ближайшие дни похолодает до -2.

Дневные температуры в Новосибирской области будут колебаться в пределах +13 +16 градусов. Начиная с 16 августа, в столице Сибири установилась прохладная и ветреная погода.

Как ранее писал Сиб.фм, руководитель отдела метеопрогнозов регионального гидрометцентра Марина Виноградова сообщила о завершении лета в Новосибирской области.

Напомним, 16 августа был опубликован прогноз погоды на сентябрь 2022 года в Новосибирске.