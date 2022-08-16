Женщина разбила иномарку по пути на кладбище в Бердске

Фото: группа «АСТ-54»
В Новосибирской области женщина на иномарке врезалась в забор по пути на кладбище.
Утром 16 августа женщина на иномарке врезалась в дорожную ограду, когда ехала в сторону кладбища в Бердске. Об этом сообщается в группе «АвтоБердск» во «ВКонтакте».
ДТП произошло во вторник, 16 августа, на улице Пионерской в Бердске. Пострадала сама водитель, ее доставили в медицинское учреждение. Рядом с ней на пассажирском сиденье был мужчина, его состояние не уточняется.
На видео с места происшествия видна вмятина наружу в лобовом стекле напротив водительского места. Вероятно, этот след оставила сама водитель головой при аварии. Передняя часть корпуса автомобиля сильно повреждена.
Напомним, Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело 33-летней жительницы Новосибирска, которая случайно задавила трёхлетнего ребёнка в санках.
Ранее сообщалось, что водитель Honda погиб после столкновения с Mitsubishi в Новосибирске. Оба автомобиля съехали с дороги и врезались в деревья.
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