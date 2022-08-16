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общество

Жительница Новосибирска будет стричь газоны за неоплаченные штрафы на 5800 рублей

Фото Жительница Новосибирска будет стричь газоны за неоплаченные штрафы на 5800 рублей
Фото Жительница Новосибирска будет стричь газоны за неоплаченные штрафы на 5800 рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Женщина не оплатила 5 штрафов, и теперь отправится стричь газон у здания администрации Новосибирска.

42-летняя жительница Новосибирска не оплатила 5 штрафов на общую сумму 5800 рублей. Теперь суд назначил ей 50 часов исправительных работ около здания городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

В отношении сибирячки возбуждено целых 6 исполнительных производств. Один из ее неоплаченных штрафов — за распитие алкоголя в общественном месте. Нарушительница отказывалась приходить к судебному приставу, тогда ее привели принудительно.

Женщина объяснила, что не может оплатить штраф, так как у нее нет работы и денег, после чего суд постановил назначить нарушительнице 50 часов общественных работ. Её предстоит убирать мусор с территории районной администрации и стричь газон.

Напомним, ранее приставы арестовали Audi Q3 за долги жителя Новосибирска.

Также в Новосибирске руководитель ООО «Мегаком» недоплатил 45 млн рублей налогов. По данным следствия, с 2014 по 2017 годы директор компании связи занимался изготовлением фиктивных договоров и других документов с подконтрольными юридическими лицами о якобы оказанных фирме услугах.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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