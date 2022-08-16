Жительница Новосибирска будет стричь газоны за неоплаченные штрафы на 5800 рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Женщина не оплатила 5 штрафов, и теперь отправится стричь газон у здания администрации Новосибирска.

42-летняя жительница Новосибирска не оплатила 5 штрафов на общую сумму 5800 рублей. Теперь суд назначил ей 50 часов исправительных работ около здания городской администрации. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Новосибирской области.

В отношении сибирячки возбуждено целых 6 исполнительных производств. Один из ее неоплаченных штрафов — за распитие алкоголя в общественном месте. Нарушительница отказывалась приходить к судебному приставу, тогда ее привели принудительно.

Женщина объяснила, что не может оплатить штраф, так как у нее нет работы и денег, после чего суд постановил назначить нарушительнице 50 часов общественных работ. Её предстоит убирать мусор с территории районной администрации и стричь газон.

Напомним, ранее приставы арестовали Audi Q3 за долги жителя Новосибирска.

Также в Новосибирске руководитель ООО «Мегаком» недоплатил 45 млн рублей налогов. По данным следствия, с 2014 по 2017 годы директор компании связи занимался изготовлением фиктивных договоров и других документов с подконтрольными юридическими лицами о якобы оказанных фирме услугах.