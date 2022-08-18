Рабочий на стройке погиб в шахте лифта в Центральном районе Новосибирска

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Прокуратура Центрального района Новосибирска начала проверку по факту гибели рабочего на стройке.

В четверг, 18 августа, рабочий погиб на стройке в Центральном районе Новосибирска. Прокуратура начала проверку обстоятельств гибели.

По данным следствия, работнику было около 24 лет. Он упал в незакрытый проем шахты лифта и разбился насмерть. Также сообщается, что погибший был выходцем из другой страны.

Следователи проверят нарушения охраны труда в деятельности застройщика.

Ранее в Новосибирске 52-летнего мужчину, обвиняемого в смерти депутата Митряшина, осудили на 8,5 лет строгого режима.

Также минздрав Новосибирской области потребовал почти 55 млн с застройщика семи поликлиник.