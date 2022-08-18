В Новосибирске дополнительно отремонтируют еще 12 улиц до наступления холодов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Анатолий Локоть сообщил, что дополнительные 168 млн рублей из областного бюджета пойдут на ремонт 12 улиц Новосибирска.

Бюджет Новосибирска на ремонт дорог пополнился на 168 млн рублей. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть 18 августа на встрече со СМИ.

Как сообщает мэр Новосибирска, в этом году планируют отремонтировать 52 участка улиц до наступления холодов. Из них готовы уже 14.

Дополнительные 168 млн рублей, полученные из областного бюджета, помогут вернуть к надлежащему состоянию на 12 участков улиц больше, чем планировалось изначально. В числе улиц, подлежащих восстановлению в ближайшее время — Дуси Ковальчук, Залесского, Семьи Шамшиных, Стофато, Татьяны Снежиной, Связистов.

Напомним, 17 августа завершился ремонт улицы Ватутина, который длился 2 года. За это время ремонтники обновили дорожное покрытие на протяжении всей магистрали, общая протяжённость которой составляет около 5 километров. Как отметили в администрации города, исключением стали те участки, где ведётся реконструкция теплосетей — их сдача может быть перенесена на следующий год.

Ранее сообщалось, что дополнительный бюджет на ремонт дорог составит 150 млн рублей. Министр финансов и министр транспорта Новосибирской области сообщили, что дополнительные средства удалось выделить за счет экономии на контрактах.