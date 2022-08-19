36-летняя женщина упала с моста поздно вечером в Новосибирске

Фото пресс-службы МАСС

Спасатели МАСС рассказали о вечернем падении женщины с Октябрьского моста в Новосибирске: сильно замёрзшую даму удалось спасти.

Об упавшей с Октябрьского моста сказано в сводке МАСС за 18 августа. Предположительно, ЧП случилось в половине одиннадцатого вечера. В аварийно-спасательную службу о происшествии сообщили очевидцы, начались поисковые работы.

«Женщина 1986 г.р. была обнаружена на поверхности воды, доставлена на берег», — сообщили в пресс-службе МАСС.

Упавшую в воду осмотрели прибывшие на место происшествия медики «скорой». Как известно на данный момент, тяжёлых травм женщина не получила. Выяснять причины случившегося будут уже полицейские.

Напомним, около недели назад спасатели МАСС вынуждены были спасать катер с людьми, где в том числе находился 9-летний ребёнок.