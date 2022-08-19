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8-летний ребёнок попал в больницу после ДТП с Toyota в Новосибирске

Фото 8-летний ребёнок попал в больницу после ДТП с Toyota в Новосибирске
Фото 8-летний ребёнок попал в больницу после ДТП с Toyota в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД по Новосибирской области

8-летнего ребёнка госпитализировали после наезда Toyota Ist вечером 18 августа в Новосибирске.

Вечером 18 августа на территории Западного микрорайона произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок: во дворе дома 244 на улице Титова Toyota Ist под управлением 41-летней женщины наехала на пешехода 2014 года рождения. Как сообщили в ГИБДД Новосибирской области, 8-летний ребёнок двигался справа налево по ходу движения автомобиля. После этого ему понадобилась госпитализация в лечебное учреждение.

Ранее Сиб.фм сообщал о шести пассажирах, которых госпитализировали после массовой аварии в Ордынском районе.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
авария, дтп
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