Поза ласточки: дело об убийстве жены главврача Искитима официально закрыто

Фото: ГУ МВД по Новосибирской области и автора

Новосибирский областной суд прекратил уголовное дело обвиняемого в убийстве жены главврача искитимской ГКБ Дмитрия Казакова: после его суицида – дочь не возражала. Между тем, это лишь одна из шести жертв, которых рецидивист связывал в позе ласточки, а «брать» дом главврача решил исключительно после слухов о коррупции и обысках.

Дмитрия Казакова обнаружили мертвым в СИЗО-1 под утро 9 августа. Спасти рецидивиста не было возможности. А ведь именно на следующем судебном заседании ему предстояло выступить с речью.

Ранее Дмитрий Казаков всё признал. В обвинительном заключении Дмитрия Казакова семь грабежей, кража и убийство. Убитых, кстати, шесть человек, но все эпизоды объединены в один. По делу проходило ещё два соучастника: дело одного из них прекратили за давностью лет – события развивались ещё в 2007. Так что, судили Казакова уже с одним подельником, на счету которого была лишь кража.

Криминальные гастроли

Череду грабежей, которая привела Дмитрия Казакова в Новосибирский областной суд, он начал, едва освободившись из мест не столь отдалённых за разбой. В 2012 вновь организовал налёт на почтовое отделение в родном Искитиме.

На грабёж Дмитрий Казаков ходил уже как к себе на работу, но стал внимательнее и не оставлял отпечатков. Начал с того же Искитима, потом отправился на гастроли по Новосибирской области, а закончил криминальную карьеру в Томской области.

В соседнем регионе новосибирского рецидивиста довольно быстро вычислили. Взяли Дмитрия Казакова после нападения на офис Томской домостроительной компании (ТДСК) 2 июня 2021 года. Оттуда рецидивист вынес сейф, в котором было 600 тысяч рублей и две бутылки алкоголя. А на месте оперативники уголовного розыска нашли убитого охранника. 8 июня того же года на след находившегося в розыске жителя Искитима вышли полицейские, чуть позже Казаков давал показания.

Убийство, которое сделало известным

В конце сентября 2020 года новости пестрели заголовками об убийстве супруги главврача местной больницы, 66-летней Людмилы Кайгородовой. Её тело нашёл в коттедже Набережного жилмассива муж. Он рассказал журналистам, что её пытали, а из дома пропало более миллиона рублей.

Сегодня, когда дело закрыто, можно узнать много интересных подробностей. Так, в день убийства Людмилы Кайгородовой её муж должен был быть дома и лишь случайно уехал по делам. Также есть неформальная информация, почему был выбран дом главврача.

«При допросе свидетелей выяснилось, что Казаков интересовался, проходили ли обыски у главврача Искитима и были ли найдены деньги. Ходили слухи, что он подозревается в коррупционных делах, но информация не подтвердилась»,

- рассказал источник в правоохранительных органах.

У главврача Искитима было похищено 10 тысяч евро, 500 тысяч рублей, были похищены и дорогие именные часы. Тем не менее, в течение всего судебного процесса Кайгородов иск не заявлял.

Жертвы — «ласточки»

На дом Дмитрий Казаков напал лишь единожды – это и было жилище искитимского главврача. В остальных случаях он вбирал частные организации, но и там оставлял трупы. При этом жертв перед убийством он связывал в позе ласточки.

Кроме Людмилы Кайгородовой, которую рецидивист долго душил, убиты были пять сторожей. Перед смертью их Казаков связывал в позе ласточки, при этом сторожей он всё равно убивал.

Одной из жертв налётчика в 2011 году был 72-летний отец Ларисы, признанной по делу потерпевшей. Алексей Мозгунов работал охранником в строительной организации ООО «Метаприбор» — его тело также нашли под утро в офисе компании.

«То, что он повышался, он отделался лёгким испугом. Это не та мясорубка, где он столько людей погубил, кости ломал и такие зверства творил»,

- заявила корреспонденту Сиб.фм Лариса.

Громкое дело превратилось в кражу

Покончил с собой Дмитрий Казаков 9 августа, а 11 августа должен был состояться допрос подсудимых. За шесть убийств рецидивисту, скорее всего, пришлось бы отбывать пожизненное лишение свободы. Но до финишной прямой дошёл только подельник рецидивиста, которого обвиняют в краже.

Соответственно, заседание с 11 августа было перенесено на 18. Предстояло решить судьбу дела века: обвинение Дмитрия Казакова должно было либо кануть в Лету, либо закончиться приговором. Это предстояло решить дочери рецидивиста.

Алина пришла на заседание в суд и заявила, что не хочет, чтобы продолжали рассматривать уголовное дело её отца. В некоторых случаях дети умерших требуют реабилитации светлого имени отца, но это был не тот случай, и судья ушла в совещательную комнату. Итог был предсказуемым.

«Постановлением Новосибирского областного суда уголовное дело в отношении Казакова Дмитрия Геннадьевича, обвиняемого в совершении ряда разбойных нападений и убийств, прекращено в связи со смертью подсудимого», — сообщила Сиб.фм старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.

Вот таким образом громкое дело превратилось в один эпизод с кражей, за которую продолжат судить подельника покойного Дмитрия Казакова. Подобные дела обычно рассматривают только в районных инстанциях.