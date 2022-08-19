Розовый BMW и Kia Rio столкнулись вечером 18 августа в Новосибирске

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BMW розового цвета и Kia Rio попали в ДТП в Дзержинском районе: на место происшествия прибыли реанимация и пожарные.

Вечером 18 августа в Дзержинском районе Новосибирска зафиксировали ещё одну аварию: там столкнулись BMW X5 и седан Kia Rio. На место ДТП прибыли медики, которые диагностировали сильный ушиб руки у водителя авто бизнес-класса. Кроме реанимобиля, на месте аварии работали и сотрудники МЧС.

Многие обратили внимание на цвет BMW, нехарактерный для этих автомобилей — вся машина была нежно-розового «леденцового» цвета. В комментариях рассказали, что такого эффекта добились с помощью специальной плёнки, которой обтянули поверхность автомобиля.

На момент написания публикации подробностей о пострадавших, а также об обстоятельствах аварии, нет.

Ранее Сиб.фм сообщал о ДТП в Ленинском районе: там Toyota наехала на 8-летнего ребёнка — ему понадобилась госпитализация в медучреждение.