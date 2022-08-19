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общество

Руководителей строительной компании осудят за кражу 190 млн рублей в Новосибирске

Фото Руководителей строительной компании осудят за кражу 190 млн рублей в Новосибирске
Фото Руководителей строительной компании осудят за кражу 190 млн рублей в Новосибирске

Фото: Depositphotos

Новосибирцев осудят за кражу 190 млн рублей при долевом строительстве.

Двух руководителей строительной компании ООО «Стройинвестпроект» осудят за мошенничество при долевом строительстве. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

По версии следствия, с 2014 по 2019 годы уговорили вложиться в долевое строительство 166 жителей и трёх юридических лиц Новосибирской области. Обвиняемые не выполнили свои обязательства перед дольщиками: дома до сих пор не построены. Только небольшая часть средств шла на создание видимости строительства, а более 190 миллионов рублей руководители строительной компании похитили.

Один из подозреваемых также мог похитить 9 млн рублей у другой организации, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Дело об обманутых дольщиках рассмотрят в Кировском районном суде Новосибирска. Обоим грозит срок до 10 лет лишения свободы.

Напомним, исследование банка «Открытие» и СК «Росгосстрах» установило, что три четверти сибиряков сталкивались с финансовыми мошенниками. 11% жителей Сибири, Забайкальского края и республики Бурятия потеряли деньги в 2022 году из-за действий финансовых аферистов.

Также в марте 2022 года в России осудили банду «дольщиков», которые обманули Минстрой на 30 миллионов рублей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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