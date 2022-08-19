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общество

В Минздраве прокомментировали введение обязательного масочного режима в Новосибирской области

Фото В Минздраве прокомментировали введение обязательного масочного режима в Новосибирской области
Фото В Минздраве прокомментировали введение обязательного масочного режима в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В региональном Минздраве объяснили, станет ли ношение масок обязательным для новосибирцев в ближайшее время.

Летом заболеваемость COVID-19 среди жителей Новосибирска и области снова начала расти: на 15 августа число заражений увеличилось вдвое за неделю, как и количество попавших в реанимацию из-за тяжёлого течения коронавирусной инфекции. 17 августа стало известно о введении рекомендательного масочного режима для тех, кто работает с населением, а также для пользователей общественного транспорта.

Тем не менее, смены рекомендательного характера на обязательный в настоящее время не планируется. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксёнова.

Она сообщила, что эта мера зависит от динамики эпидемиологической ситуации в Новосибирске и области. Также Елена Аксёнова напомнила, что заболевшим жителям следует оставаться дома, чтобы «не представлять опасность для окружающих», а также проходить вакцинацию и ревакцинацию — это поможем предотвратить заражение или облегчить течение болезни.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
коронавирус
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