В Новосибирске сбившего маму с ребёнком водителя отправили в колонию

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Ленинский районный суд Новосибирска поставил точку в уголовном деле водителя, который год назад сбил на зебре маму с маленьким ребёнком: за рецидив его отправили в колонию общего режима.

Громкое ДТП на улице Ягодинская в Ленинском районе произошло в начале июля прошлого года. Средь бела дня выпивший Виталий Зотов мчался на машине в сторону выезда из города и не пропустил на пешеходном переходе мать с ребёнком.

«В ходе судебного следствия установлено, что Зотов В.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортным средством, управляя автомобилем нарушая Правила дорожного движения РФ, действуя с преступной небрежностью, совершил наезд на пешехода Вылегжанину О.С. и несовершеннолетнего пешехода Вылегжанина И.П., 2012 года рождения, в результате чего их здоровью был причинен тяжкий вред», — рассказали в Ленинском районном суде.

Судили Виталия Зотова по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ. Как рецидивисту не раз садившемуся пьяным за руль, ему грозило до семи лет тюрьмы. 18 августа в Ленинском районном суде огласили приговор.

«Приговором суда от 18 августа 2022 года Зотов В.А. признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 7 месяцев в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок три года», — добавили в суде.

Приговор ещё в силу не вступил, и любитель выпить за рулём может ещё его обжаловать.

Напомним, два дня ещё одна трагедия с маленьким ребёнком на дороге произошла в Академгородке: мальчика увезли в больницу.