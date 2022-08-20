342 новых случая COVID-19 зафиксировали в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На 20 августа ещё у 342 жителей Новосибирской области подтвердилось заражение коронавирусом.

20 августа оперативный штаб региона заявил о 342 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди новосибирцев. С подозрением на COVID-19 и подтверждённым диагнозом в стационары госпитализировали 544 пациента, включая 57 детей.

В отделениях интенсивной терапии на данный момент находятся 30 человек, 7 из которых пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

На 20 августа в Новосибирской области не зарегистрировано летальных случаев в связи с COVID-19.

Всего на 20 августа в регионе зарегистрировали 265 215 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 342 — за прошедшие сутки. На данный момент в Новосибирской области от COVID-19 умерли 5 702 человека. Также за последние сутки было зарегистрировано 2 873 обращения с ОРВИ.

257 017 пациентов полностью выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией, 188 из них — за последние сутки. Всего в Новосибирской области сделано 5 014 422 тестов на коронавирус.

17 августа в правительстве региона объявили о введении масочного режима рекомендательного характера для пользующихся общественным транспортом, а также для тех, кто активно работает с населением. Тем не менее, по мнению представителей новосибирского Минздрава, введение обязательного масочного режима для всех жителей пока не предвидится.

Ранее Сиб.фм сообщал о кратном росте количества больных COVID-19 в городских реанимациях: таких пациентов стало больше в два раза.