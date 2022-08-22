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Прямой рейс из Новосибирска в Ереван запустят с 9 сентября

Фото Прямой рейс из Новосибирска в Ереван запустят с 9 сентября
Фото Прямой рейс из Новосибирска в Ереван запустят с 9 сентября

Фото Сиб.фм

Авиакомпания «Ширак Авиа» объявила о запуске с 9 сентября прямых рейсов из Новосибирска в Ереван.

Регулярные авиарейсы из Новосибирска в Ереван запустит компания "Ширак Авиа" с 9 сентября 2022 года. Самолет будет летать по маршруту один раз в неделю. Из Еревана борт будет вылетать по пятницам в 21:15, из Новосибирска — по субботам в 5:20 утра.

Как сообщили в компании, полеты будут совершаться самолёт Boeing 737-500. Длительность прямых рейсов в одну сторону составит около 5 часов. При этом стоимость билетов — около 20 тысяч рублей, что равняется 178 000 армянским драмам. Продажа билетов уже открыта, их можно приобрести как в кассах аэропорта Тлмачёва, так и на сайте "Ширак Авиа".

Авиакомпания «Ширак Авиа» была зарегистрирована в Республике Армения в 2019 году. В октябре 2021 года перевозчик получил сертификат на выполнение регулярных коммерческих рейсов.

В компании обратили внимание, что расписание и время вылета может меняться. Пассажирам рекомендуют советуют следить за актуальной информацией на сайте аэропорта.

Напомним, ранее пассажирка из Новосибирска не успела на самолёт в Толмачёво из-за пробки возле аэропорта.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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