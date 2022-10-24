Мишустин заявил о жёстком контроле за выплатами военным и их семьям

Фото с официального сайта премьер-министра

Михаил Мишустин рассказал о составе координационного совета по вопросам СВО.

Российское правительство будет жёстко контролировать поступление выплат военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и их семьям. Об этом сегодня в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Наша задача – выстроить эффективное взаимодействие системы здравоохранения, промышленности, строительной, транспортной и других сфер и повысить координацию федеральных органов исполнительной власти, регионов и специальных служб», – высказался он.

Кроме того, созданный координационный совет будет заниматься вопросами формирования цен, определением задач по поставкам вооружения и техники, бюджетным финансированием и созданием профильной инфраструктуры.

Напомним, ранее Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии.