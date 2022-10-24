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На дорогах Новосибирской области устранили последствия урагана

Фото На дорогах Новосибирской области устранили последствия урагана
Фото На дорогах Новосибирской области устранили последствия урагана

Фото: ТУАД Новосибирской области, коллаж Сиб.фм

Дорожные службы очистили трассы в Новосибирской области от упавших деревьев.

В воскресенье, 23 октября, в Новосибирской области от сильного ветра падали деревья, дорожные знаки и остановки общественного транспорта. К утру понедельника дорожные службы устранили последствия урагана. Об этом сообщает Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области.

По данным ТУАД, повреждения на дорогах наблюдались почти во всех районах Новосибирской области. Дорожники за день убрали поваленные деревья, упавшие ветки, завалившиеся дорожные знаки и информационные указатели.

По состоянию на утро 24 октября всё восстановлено. Службы держат в готовности 1100 единиц техники и более тысячи человек на случай последующего ухудшения погоды.

ТУАД просит жителей области при попадании в нештатную ситуацию на дороге обращаться в диспетчерский центр управления по телефонам 335-8-55 и +7-913-949-00-30.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за ураганного ветра без света остались 14 530 жителей области.

Также жители Новосибирска показали разрушения, нанесенные ураганным ветром 23 октября.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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