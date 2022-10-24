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От сильного ветра в Новосибирске упали 4 остановки и 17 деревьев

Фото От сильного ветра в Новосибирске упали 4 остановки и 17 деревьев
Фото От сильного ветра в Новосибирске упали 4 остановки и 17 деревьев

Фото: Игорь Гетьман / Сиб.фм

Штормовой ветер в Новосибирске повалил 4 остановки и 17 деревьев.

От сильного штормового ветра 23 октября в Новосибирске упали 17 деревьев, 4 остановки и 7 различных конструкций. Также оборвались 27 линий электропередач. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города 24 октября.

Службы городского хозяйства устранили большую часть последствий шторма, несчастных случаев во время происшествий также не произошло.

Губернатор региона Андрей Травников отметил, что из 95 населенных пунктов, отключенных от электроэнергии после порывов ветра, 94 получили энергоснабжение уже вечером 23 октября. На утро без электроэнергии оставался один удалённый населённый пункт в Северном районе, в который уже выехала бригада специалистов РЭС.

«Важно, что мы видим положительную динамику: если несколько лет назад я высказывал претензии, что в ситуации массовых отключений бригады доезжают до места устранения аварий в течение нескольких дней, то вчера в течение первого дня практически полностью ликвидированы последствия масштабных повреждений», — отметил губернатор Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 23 октября сильный штормовой ветер оставил без света 14 530 жителей области и сорвал крышу с общежития в Ленинском районе.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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