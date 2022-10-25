«Красочно и масштабно»: в Новосибирске отметили пятилетие Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!»

Фото: Виталий Иванин

Созданный в Новосибирске и ставший Всероссийским проект «Герои с нашего двора» отметил пятилетний юбилей.

Торжественный концерт, посвященный пятилетию Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!», состоялся 21 октября в ГКЗ им. А.М. Каца. Юбилейное мероприятие от имени Губернатора Андрея Травникова открыл министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Проект, посвященный талантливым детям зародился в Новосибирске в 2017 году. сегодня он представлен в 30 регионах России; он насчитывает более 20 000 участников, а его аудитория в нашей стране превысила 25 миллионов человек.

"Перед нами стоит задача сделать спорт массовым и общедоступным, работе с детьми уделяется особое внимание. Благодаря реализации проекта «Герои с нашего двора!» талантливые ребята представлены красочно и масштабно. В 2017 году проект начинался с историй о юных спортсменах, которые добились успехов и не раз с гордостью слушали гимн России на пьедесталах. А сегодня он вырос и уже рассказывает о талантах из других сфер нашей жизни – культуры, науки, образования. Такие проекты мотивируют детей быть активными и целеустремленными, дают возможность проявить себя. Сам являюсь участником проекта, был на баннере и понимаю, какая это большая ответственность – быть примером для ребят", — отметил Сергей Ахапов.

С министром спорта региона согласился мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В своём обращении он назвал город «большой наш двор», а всех собравшихся в зале – «ребята с нашего двора».

"5 лет – срок совершенно детский, но дело в том, сколько сделано за эти годы. Сегодня проект выполняет важнейшую функцию воспитания патриотизма. Он рассказывает такие важные истории о героях, которыми стоит гордится, на которых стоит равняться. Наши прославленные земляки Александр Покрышкин, Александр Карелин, Ирина Минх – точно же ведь ребята с нашего двора. И поэтому проект «Герои с нашего двора!» попал в десятку. И глядя на этих людей многие задумаются: «а ведь я так тоже смогу». И, конечно, я благодарю автора проекта, парня с нашего двора Александра Борматова, в том числе – за памятный мурал Ивану Романову на улице Большевистской, за этот обобщённый образ защитника Родины", — высказался Анатолий Локоть.

Александр Борматов вспомнил, как появилась идея проекта, с чего он начался и какое влияние оказал на жизнь всех его участников.

"Придумал проект одним светлым утром. И буквально через три недели на улицах Новосибирска появились первые 150 баннеров. Ну а всё остальное вы видели сами. Участники проекта стали победителями и призёрами Олимпийских игр, мировых соревнований. А кто-то даже нашёл свою любовь. Четыре года назад гимнастка Полина Нецветаева увидела фото пловца Тимофея Фролова в нашем брендированном вагоне метро, нашла его в соцсетях. Молодые люди обменялись лайками, а в этом году готовятся к свадьбе", — рассказал Александр Борматов.

Он сердечно поблагодарил всех собравшихся в зале гостей, участников проекта и его руководителей «Герои с нашего двора!» в регионах, подчеркнув вклад каждого из них. Александр Борматов отметил особую роль волонтёров, которые активно помогают в реализации проекта. Так на торжественном вечере работали ребята из «Молодой гвардии» и Волонтерского корпуса СИУ РАНХИГС.

Сильное впечатление произвела на гостей программа праздничного мероприятия. Несколько коротких фильмов проекта, по их признанию, буквально тронули за самую душу. Особенно эмоциональными – до слёз – были видео с напутствиями ветеранов Великой Отечественной войны подрастающему поколению и история военнослужащего, который живёт полной жизнью и воспитывает сына, несмотря на то, что вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Зал с восторгом встречал многие яркие номера артистов и детских коллективов. Сюрпризом стало выступление друга проекта «Герои с нашего двора!» популярного актёра сериала «Реальные пацаны» Владимира VAVAN Селиванова.

Гости признавались, что абсолютно прониклись доброй семейной атмосферой торжественного вечера, когда в его завершении Александр Борматов предложил всем взяться за руки и дружно и весело прокричать девиз проекта: «Мы – семья!».

Ранее Сиб.фм писал о том, что участниками новой серии баннеров Всероссийского проекта «Герои с нашего двора!» стали новосибирские школьники, ставшие победителями и призёрами научных конкурсов и олимпиад.