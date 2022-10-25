Коллаж: Сиб.фм
Мобилизованные новосибирцы должны получать от 195 тысяч рублей за календарный месяц.
По информации правительственного сервиса Объясняем.рф, Мобилизованные жители Новосибирска должны получать от 195 тысяч рублей в месяц вне зависимости от месторасположения части, в которой они служат или проходят обучения. Зарплата начинает начисляться с момента зачисления мужчины в списки личного состава воинской части.
Президент России Владимир Путин подписал соответствующее поручение о соблюдении установленных сроков и размеров выплат военнослужащим, призванным по мобилизации.
Ранее Сиб.фм сообщал об открытии Следкомом горячей линии для мобилизованных и их семей, а также о том, что в Кузбассе мобилизованные стали чаще посещать церковь.
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