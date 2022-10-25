Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика экономика общество

Мобилизованные жители Новосибирска должны получать от 195 тысяч рублей в месяц

Фото Мобилизованные жители Новосибирска должны получать от 195 тысяч рублей в месяц
Фото Мобилизованные жители Новосибирска должны получать от 195 тысяч рублей в месяц

Коллаж: Сиб.фм

Мобилизованные новосибирцы должны получать от 195 тысяч рублей за календарный месяц.

По информации правительственного сервиса Объясняем.рф, Мобилизованные жители Новосибирска должны получать от 195 тысяч рублей в месяц вне зависимости от месторасположения части, в которой они служат или проходят обучения. Зарплата начинает начисляться с момента зачисления мужчины в списки личного состава воинской части.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующее поручение о соблюдении установленных сроков и размеров выплат военнослужащим, призванным по мобилизации.

Ранее Сиб.фм сообщал об открытии Следкомом горячей линии для мобилизованных и их семей, а также о том, что в Кузбассе мобилизованные стали чаще посещать церковь.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

армия
военные
Россия
Украина
мобилизация
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

67174
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
26224
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
19559
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
19436
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
14536
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец
14526
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин
13978
Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии