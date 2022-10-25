Обвинённый в растрате экс-замминистра НСО Буланкин в суде вину так и не признал

Фото из архива Сиб.фм, предоставлено Виктором Буланкиным

25 октября в Центральном районном суде Новосибирска прошло много громких судебных процессов: например, с утра здесь же начали рассматривать уголовное дело известного шоумена, бывшего заместителя министра Новосибирской области Виктора Буланкина.

Скандал в Центре креативных индустрий в Новосибирске грянул под финал 2021 года. В декабре, когда пришло время финансовых отчётов, выяснилось, что в кассе после автопробега «Обское кольцо» недостача денег. Бухгалтер обнаружила нехватку 100 тысяч рублей и написала заявление в правоохранительные органы. Виктора Буланкина отстранили от работы и обвинили в растрате.

К концу лета следователи закончили разбираться в бухгалтерии креативного центра и передали в суд уголовное дело его руководителя. В процесс стороны сели лишь в октябре. Сегодня, 25 октября, наконец, состоялось первое заседание по существу.

«Виктор Буланкин обвиняется по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Оглашено обвинительное заключение. В дальнейшем будут допрошены свидетели по делу. Следующее заседание назначено на 21 декабря. Подсудимый вину не признаёт», — рассказала Сиб.фм помощник прокурора Центрального района Оксана Толстых.

Своё несогласие с квалификацией дела Виктор Буланкин высказывал не один раз. Он вообще считает, что, потратив премию на организацию масштабного автопробега «Обское кольцо», стал ещё и жертвой интриг своих же подчинённых.

«Сотрудники получили премию, и когда на счету не было денег, а нам надо было оплатить три дня поездки "Обского кольца", 450 километров на машинах, они вложили собственную премию в организацию этой поездки, проявив гражданскую инициативу» – пояснял корреспонденту Сиб.фм Виктор Буланкин.

Все операции по возвращению средств в кассу, их перераспределение и т.д. и стали тем самым «присвоением», за которое сейчас судят Виктора Буланкина. Он вообще считает, что под статью его подвели бухгалтер и юрист ЦКИ, сговорившись и решив ему отомстить. Об этом шоумен заявлял в интервью корреспонденту Сиб.фм.