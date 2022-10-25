В Новосибирске мэрия закупила больше 20 машин для уборки города

Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске парк техники для уборки дорог пополнят два десятка новых машин.

Мэрия Новосибирска закупила 22 единицы техники для содержания городских дорог. Об этом сегодня сообщил градоначальник Анатолий Локоть. Вся техника — отечественного производства и собрана на базе Ряжского авторемонтного завода, отметил мэр.

«В начале бюджетного года мы планировали приобрести технику на 50 млн рублей. Затем в ходе исполнения бюджета появились дополнительные возможности, которые позволили выделить на покупку машин 150 млн рублей», — прокомментировал Локоть.

Как отметил мэр, техника может работать на городских дорогах как летом, так и зимой. Оборудование, собранное на базе отечественных комплектующих, не нуждается в ремонте за счёт импортных деталей и подходит для использования «Бионорда», добавил Локоть. Кроме того, на место доставили экземпляр навесного оборудования для распыления противогололёдного реагента. Всего на площадку МКУ «ДЭУ № 1» прибыли 12 машин.

«Функционал этих машин очень широк, комплектация называется «4 в 1». Техника может работать в четырёх разных режимах: как обычный самосвал, зимняя подметальная машина, распределитель противогололёдной смеси и поливомоечная машина в летний период. Подспорье хорошее для нас», – отметил директор МКУ «ДЭУ № 1» Алексей Лыков.

По словам руководителя МКУ, новую технику сейчас собирают и налаживают при помощи специалистов Ряжского авторемонтного завода. В ноябре, после приёмки и постановки на учёт, машины выйдут на работу. По словам Алексея Лыкова, около 70% техники ДЭУ № 1 уже переведено на зимний режим работы.

В скором времени на баланс города поступит также мелкая техника, в том числе погрузчики небольшого формата, добавил мэр Анатолий Локоть. На этом обновление парка спецмашин не закончится — в следующем году мэрия планирует закупить технику приблизительно на такую же сумму.

Напомним, в Новосибирске из-за снегопада 24 октября цены на такси выросли в 2 раза.