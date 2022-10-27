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Фотограф из Новосибирска Слава Степанов снял на Чукотке разделывание китов

Фото Фотограф из Новосибирска Слава Степанов снял на Чукотке разделывание китов
Фото Фотограф из Новосибирска Слава Степанов снял на Чукотке разделывание китов

Фото Славы Степанова

Уникальную и одновременно пугающую фотосессию устроил на Чукотке новосибирский фотограф Слава Степанов: он снял с воздуха, как разделывают тушу кита.

Фотограф Слава Степанов недавно вернулся из самого большого национального села на Чукотке под названием Лорино. Оно расположено на берегу Берингова моря. Именно здесь проживает тысяча человек, у которых есть возможность заниматься рыболовством и китобойным промыслом.

«Коренной народ Чукотки — один из немногих, кому официально разрешено охотиться на китов. Для жителей отдалённых деревень, расположенных в вечной мерзлоте, поход на опасный промысел — это способ выжить и прокормить семью. На берегу Берингова моря, в самом большом национальном селе Лорино, за год по квоте добывают 140 китов», — поделился на своей странице Слава Степанов.

Как разделывают пойманного кита, новосибирский фотограф снял с воздуха. Это делают сразу несколько десятков человек прямо у кромки моря, которое окрасилось кровью кита.

Новосибирский фотограф Слава Степанов широко известен тем, что сфотографировал сверху главный каток на площади Ленина, который, как выяснилось, имеет эротическую форму. Однако в последнее время фотохудожник очень много путешествует: два месяца назад он снял с высоты птичьего полёта Смоленские крепости.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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