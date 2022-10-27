Фотограф из Новосибирска Слава Степанов снял на Чукотке разделывание китов

Фото Славы Степанова

Уникальную и одновременно пугающую фотосессию устроил на Чукотке новосибирский фотограф Слава Степанов: он снял с воздуха, как разделывают тушу кита.

Фотограф Слава Степанов недавно вернулся из самого большого национального села на Чукотке под названием Лорино. Оно расположено на берегу Берингова моря. Именно здесь проживает тысяча человек, у которых есть возможность заниматься рыболовством и китобойным промыслом.

«Коренной народ Чукотки — один из немногих, кому официально разрешено охотиться на китов. Для жителей отдалённых деревень, расположенных в вечной мерзлоте, поход на опасный промысел — это способ выжить и прокормить семью. На берегу Берингова моря, в самом большом национальном селе Лорино, за год по квоте добывают 140 китов», — поделился на своей странице Слава Степанов.

Как разделывают пойманного кита, новосибирский фотограф снял с воздуха. Это делают сразу несколько десятков человек прямо у кромки моря, которое окрасилось кровью кита.

Новосибирский фотограф Слава Степанов широко известен тем, что сфотографировал сверху главный каток на площади Ленина, который, как выяснилось, имеет эротическую форму. Однако в последнее время фотохудожник очень много путешествует: два месяца назад он снял с высоты птичьего полёта Смоленские крепости.