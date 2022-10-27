"Хотел достойно помянуть кота": в Красноярском крае мужчина совершил дерзкое ограбление

Фото: 24.мвд.рф.

Житель Красноярского края ограбил знакомого, чтобы достойно почтить память погибшего кота.

Чтобы достойно помянуть кота, житель Красноярского края ограбил знакомого, сообщает prmira.ru.

Инцидент произошел в Железногорске в июле 2022 года. 45-летний местный житель выпивал вместе со знакомыми в общежитии. Через какое-то время приятели отправили мужчину за дополнительной порцией спиртного. Выйдя во двор, он обнаружил там тело своего кота, его сбила машина.

Собутыльники похоронили питомца во дворе. Желая достойно почтить память кота, мужчина распечатал фото погибшего четвероногого в траурной рамке в ближайшем фотоателье.

Затем он вернулся во двор и потребовал у 36-летнего собутыльника денег на достойные поминки питомца — тот отказал. Не вытерпев такой дерзости, скорбящий мужчина толкнул своего 36-летнего собутыльника, срезал с него сумку ножом и ушел. Потерпевший обратился в полицию.

На ранее неоднократно судимого железногорца завели уголовное дело о грабеже. Сейчас он находится в СИЗО, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Материальный ущерб в 3,5 тысячи рублей он полностью возместил.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Заельцовском парке Новосибирска бомж ограбил прохожего на 19 тысяч рублей.

Напомним, трое воров ограбили кафе «Голод» за 20 секунд в Новосибирске ночью 13 августа.