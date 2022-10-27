Мобилизованный депутат из Самары показал содержимое тактического рюкзака

Фото: страница ВК Дмитрия Холина

О дополнительной экипировке, предоставленной правительством Самарской области, рассказал депутат губернской думы.

Призванный в рамках частичной мобилизации депутат губернской думы из Самары Дмитрий Холин рассказал о проверке готовности батальона. Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Каждый вышел на плац не только с закрепленным оружием, но и тактическим рюкзаком, спальником, сапогами, ковриками, которые всем военнослужащим пришли от губернатора Самарской области. В состав рюкзака входят 11 позиций, еще разгрузка тактическая будет направлена дополнительно", — поделился депутат.

Также Дмитрий Холин рассказал о содержимом тактического рюкзака. В нем утепленное белье, аптечка первой помощи, носки, шапка, балаклава, перчатки, медицинские препараты.

Необходимые для бойцов вещи были закуплены на средства резервного фонда правительства Самарской области. Экипировку мобилизованные получают заранее, до отправки в зону СВО.

Из дополнительного набора экипировки мобилизованным, в первую очередь, выдаются утепленные непромокаемые сапоги.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в горсовете Новосибирска рассматривают вопрос о направлении 25 млн рублей на поддержку мобилизованных.

Напомним, в Новосибирске открыли 20 пунктов сбора помощи мобилизованным.