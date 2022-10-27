В метрополитене Новосибирска рассказали, каких пассажиров проверяет пёс Амур

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

В Новосибирском метрополитене кинолога с собакой заметишь не каждый день, однако во время пиковых пассажирских нагрузок без помощи острого нюха бельгийца Амура не обойтись.

Система безопасности в метро Новосибирска — это не только привычный дежурный у турникетов, досмотровая зона со сканером багажа или служебные помещения полицейских. За порядком в подземке следят десятки камер наблюдения и еще, как минимум, две пары глаз.

Директор кинологического центра в Новосибирске Сергей Голик и его верный напарник Амур не часто показываются пассажирам, но всегда находятся рядом, если требуется проверить подозрительных граждан или обнаруженные бесхозные сумки.

Служебная собака породы малинуа для Сергея — далеко не инструмент. Он считает Амура полноценным коллегой и другом.

«Порода малинуа – бельгийская овчарка, на данный момент самая распространённая и самая работоспособная собака. Он не знает усталости, чтобы умотать эту породу, понадобится очень много времени. Их легко обучать, также они бесстрашные», — говорит Сергей Голик.

Таких собак в Новосибирске обучают на базе кинологического центра имени ефрейтора Зайцева. В кинологическом центре находятся 10 сотрудников и собак. 8 животных породы малинуа, одна немецкая овчарка и лабрадор.

Все собаки обучены находить взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы, а также пиротехнику. Перед поступлением на службу в метрополитен животные проходят специальные тесты и подготовку, так как для работы в подобном месте собаке не достаточно иметь базовую подготовку. Она должна показать стрессоустойчивость и отсутствие страха большого скопления людей.

Также директор кинологического центра рассказал об инцидентах на службе, когда было необходимо вмешательство сотрудника с собакой.

«Обнаруживали людей с оружием, однако оно было оформлено согласно закону. Были проблемы с пьяными людьми. Последний раз мы пресекли домогательства к ребенку со стороны подростков. Ребенок был спасен и благополучно отправлен домой», — отметил Сергей Голик.

Главная задача кинолога в метро — это патрулирование платформ, входов и выходов, а также досмотр багажа граждан.

При патрулировании особое внимание уделяется бесхозным предметам и соблюдению правопорядка.

Сергей Голик рассказал и о графике дежурств в метрополитене. С его слов, для сотрудников составляются технологические карты, где указаны маршруты патрулирования и время. Информация об этом доступна узкому кругу людей с соответствующим к ней допуском. Для того, чтобы маршрут кинолога не становился шаблонным, он всегда имеет право его изменить. В целом к сотруднику правопорядка с собакой граждане города относятся положительно.

В конце разговора Сергей и Амур продемонстрировали, чем они занимаются на службе. В пункте досмотра багажа служебная собака обнюхала сумку одного из пассажиров метро. Выяснилось, что ничего запрещенного новосибирец с собой не несет.

«Реакцию собаки на запрещенные вещества может увидеть исключительно обученный кинолог. По поведению животного обыватель вряд ли сможет узнать о нахождении собакой запрещенных к перевозке вещей», - пояснил хозяин Амура.

Он отметил, что многие кинологи используют угощения, для поощрения служебных собак. Однако в их случае работает совершенно иная система.

«Для Амура похвала – это любовь. Он знает, что если я снимаю с него намордник и он выполняет свою работу, то в конце у нас будут обнимашки», — сказал Сергей с улыбкой.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирский кинолог посоветовал семьям с детьми отказаться от овчарок и спаниелей.

Напомним, кинолог объяснил, почему жители Новосибирска не убирают за собаками.