В Новосибирске азербайджанцы устроили массовую драку на улице Тульской

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Жительница Новосибирска стала очевидцем драки между уроженцами Азербайджана, которые занимаются ремонтом дороги у дома.

Уроженцы Азербайджана устроили потасовку возле жилого дома на Тульской улице. Об этом со ссылкой на очевидцев драки сообщило издание «Прецедент». По заявлению местных жителей, конфликт произошёл поздно вечером 25 октября.

Предположительно, несколько мужчин, которые занимаются ремонтом дороги на участке, что-то не поделили между собой. Словесный спор мог начаться из-за укладки асфальта во дворе, а позже перепалка переросла в массовую драку.

Как утверждают жильцы близлежащих домов, разборки между рабочими продолжались до поздней ночи. Очевидцы заявили, что трижды звонили в полицию, однако сотрудники на место не прибыли. Впрочем, в пресс-службе УМВД информацию опровергли: в ведомство не поступало обращений с Тульской улицы.

Напомним, ранее мужчины с голым торсом устроили драку на дороге в Новосибирске.