В Новосибирске опубликован прогноз на юбилейный матч ХК "Сибирь" 29 октября

Фото из группы ХК "Сибирь" в "ВК"

Спортивные журналисты дали прогноз на победу ХК "Сибирь" в юбилейном матче с "Северсталью" 29 октября.

В субботу, 29 октября, в Новосибирске пройдет матч "Сибирь"-"Северсталь". Для "Снеговиков" эта игра станет юбилейной и, как единогласно считают спортивные эксперты, проиграть подопечные Андрея Мартемьянова просто не имеют права.

По прогнозу журналиста и спортивного обозревателя Дмитрия Ерыкалова, встреча закончится в пользу "Сибири", причем перевес будет как минимум в два гола.

"Всё будет зависеть от эмоционального состояния «Сибири». «Северсталь» в её нынешнем состоянии можно брать если не голыми руками, то с таким же настроем как в предыдущих матчах — вполне. Главное, чтобы не выплеснули себя до остатка. С таким Коротковым и Ко как со «Спартаком» и «Барысом» это будет два очка. Ставлю на победу в юбилейном матче", — сказал он.

Еще один журналист Sport24.ru Максим Замятин отметил, что победа "Сибири" вероятна, если "начинать играть в полную силу с самого начала, иначе набрать очки будет трудно. Прогноз: победа «Сибири» вне основного времени".

Как ранее писал Сиб.фм, билеты на юбилейный матч "Сибири" 29 октября были раскуплены задолго до события. Одной из причин такого ажиотажного спроса могло стать выступление популярного рэп-исполнителя Элджея.

Напомним, 28 октября в Новосибирске рэперу Элджею подарили фирменный свитер хоккейного клуба «Сибирь» с номером 54.