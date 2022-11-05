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Завершение мобилизации, исключение депутата Мамонтова из партии и открытие стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске — итоги недели на Сиб.фм

Фото Завершение мобилизации, исключение депутата Мамонтова из партии и открытие стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске — итоги недели на Сиб.фм
Фото Завершение мобилизации, исключение депутата Мамонтова из партии и открытие стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске — итоги недели на Сиб.фм

Коллаж: Сиб.фм

Окончание частичной мобилизации, исключение депутата Мамонтова, сбившего ребенка, из партии, открытие 30-метровой стелы «Город трудовой доблести»: чем запомнилась прошедшая неделя в Новосибирске.

Завершение частичной мобилизации

Во вторник, 1 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что частичная мобилизация в России завершена.

Отмечается, что президент Владимир Путин посоветовался с юристами по вопросу указа о завершении частичной мобилизации, такой документ не нужен.

Позже стало известно, что в России мобилизовали 318 тысяч человек.

Фото Завершение мобилизации, исключение депутата Мамонтова из партии и открытие стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске — итоги недели на Сиб.фм 2

Депутата Мамонтова исключили из партии после ДТП с ребёнком

31 октября из «Единой России» был исключен сбивший мальчика в Татарске депутат Сергей Мамонтов, сообщила руководитель регионального исполкома партии Юлия Швец. ДТП произошло в городе Татарске. 67-летний депутат Сергей Мамонтов переехал малолетнего ребенка за рулем внедорожника и скрылся с места аварии.

Вечером 30 октября Сергей Мамонтов сам явился в полицию, где решил рассказать всё, что случилось. Своё поведение депутат-пенсионер объяснить не сумел.

Фото Завершение мобилизации, исключение депутата Мамонтова из партии и открытие стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске — итоги недели на Сиб.фм 3

Открытие стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина

В четверг, 3 ноября, в Новосибирске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести».

30-метровая конструкция авторства скульптора Дениса Стритовича установлена площади Калинина. На ее боковых частях размещены изображения советских тружеников тыла, работников заводов в годы Великой Отечественной войны. «Острая» часть стелы светится белым светом в темное время суток, а на ее вершине расположен герб Новосибирской области.

Монумент — это символ героизма тружеников Новосибирска, дань памяти их самоотверженному труду в годы Великой Отечественной войны. С историческим событием горожан поздравили губернатор Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть.

Фото Завершение мобилизации, исключение депутата Мамонтова из партии и открытие стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске — итоги недели на Сиб.фм 4

Поезд насмерть сбил 14-летнюю девочку

Вечером во вторник, 1 ноября, на рельсах рядом со станцией «Аэрофлот» нашли тело 14-летней школьницы.

Как рассказывают очевидцы, девочка была в капюшоне и наушниках. Также пассажиры электрички слышали вечером во вторник страшный крик. Местные жители говорят, что видели погибшую с подружкой – девочки что-то снимали на камеру мобильного телефона.

Фото Завершение мобилизации, исключение депутата Мамонтова из партии и открытие стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске — итоги недели на Сиб.фм 5

Крупный ночной пожар на складе макулатуры

В среду, 2 ноября, в 00:53 пожарные получили сообщение о горящем складе макулатуры на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска. Чтобы его потушить, потребовалось 3 часа.

Площадь возгорания составляла 1200 квадратных метров. Администрация здания сообщила, что внутри находились баллоны с взрывоопасными жидкостями, поэтому в первую очередь пожарные старались их охладить и унести с места возгорания. Всего вынесли 33 баллона.

Из-за пожара обрушилась крыша площадью 500 квадратных метров. Огонь повредил погрузчик, грузовой автомобиль и оборудование склада.

Фото Завершение мобилизации, исключение депутата Мамонтова из партии и открытие стелы «Город трудовой доблести» в Новосибирске — итоги недели на Сиб.фм 6

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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