«Праздник для вас же делают!»: пешеходы ответили возмущённым водителям после перекрытия улицы Ленина в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С ноября в городе началась активная подготовка к новогодним мероприятиям: в этом году Новосибирск выбран новогодней столицей, и буквально каждое праздничное событие должно стать особенным. Одним из главных стало украшение улицы Ленина — для этого на три месяца она станет пешеходной. С 4 ноября автомобильное движение на её участках было полностью остановлено, хотя озвученным сроком начала перекрытия было 6 ноября. Сиб.фм выяснил, как такое решение оценивают эксперты, и какой была реакция автомобилистов города.

«Вопрос безопасности»: каким стал проезд после перекрытия 4 и 5 ноября

Руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России в Новосибирске Вячеслав Ашурков в разговоре с Сиб.фм подчеркнул: в постановлении мэра речь шла о перекрытии проезд по улице Ленина с 00:10 часов 6 ноября. Тем не менее, бетонные блоки появились там уже 4 ноября, без каких-либо предупреждающих знаков.

«От этого возникает сутолока: люди поворачивают с Красного проспекта и упираются в блоки со знаками «Въезд запрещён» и «Тупик», но они не выставлены заранее на развилках. Водителям приходится дружной кавалькадой выезжать через парковку возле Краеведческого музея обратно на Красный проспект, и в этом непрерывном транспортном ручейке тратится ещё какое-то время», — объясняет Вячеслав Ашурков.

Он дополнил, что на 4 и 5 ноября в зоне перекрытия не был обеспечен проезд и для специального транспорта. Обычно в ограждении оставляется место со знаком «Въезд запрещён», который убирается по мере необходимости проезда автомобилей оперативных служб, но в эти дни блоки были установлены сплошной чередой.

Например, я видел водителя скорой, которому тоже пришлось выезжать в этом транспортном потоке через парковку назад на Красный проспект, и это вызывает много вопросов, в первую очередь — о безопасности, —

считает Вячеслав Ашурков.

Для автомобилистов Новосибирска перекрытие, произошедшее 4 числа вместо 6-го, стало неожиданностью: в тот день в радиусе перекрытия не было каких-либо схем, указывающих на новые маршруты, поэтому искать пути объезда горожанам пришлось самостоятельно. Со слов Вячеслава Ашуркова, первой реакцией водителей стали шок и недоумение, которые вызваны не столько непосредственно перекрытием, сколько отсутствием предупреждения о реальном сроке его начала.

«До этого писали, что перекроют с 6 ноября, сегодня там поехала — и такой нежданчик», «С днём коллапса, так сказать», «Да закрывайте уже всё», — пишут жители в соцсетях.

Руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России отметил: как минимум снизить интенсивность реакции помогло бы наличие информационных щитов непосредственно на развилке перед улицей.

«Оставляет желать лучшего»: куда перелоцировался трафик

7 ноября в мэрии Новосибирска дали официальное разъяснение случившемуся. По словам начальника отдела организации дорожного движения Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска Валерия Гореева, перекрытие раньше срока было необходимой мерой для выполнения заявленных в постановлении мэра требований. Именно поэтому фактическая подготовка к нему началась за полтора дня до озвученной даты.

О том, что она [улица Ленина] была перекрыта раньше, говорить, наверное, не стоит. К 0 часам 6 числа мы должны были обеспечить прекращение движения, и нужно было завезти инвентарь, блоки. <...> Моментально, в течение пяти минут, эти работы выполнить невозможно, —

говорит начальник отдела организации дорожного движения.

В разговоре со СМИ Валерий Гореев дополнил, что в настоящее время водители могут воспользоваться маршрутами объезда по Вокзальной магистрали и улице Октябрьская. Кроме того, в обычном режиме продолжается движение по улице Советская.

«Советскую решили не перекрывать, потому что там проходят маршруты общественного транспорта. Это дублёр Красного проспекта, и если перекрыть, будут сложности с движением и общественного транспорта, и транспорта горожан. Улица Ленина очень востребована новосибирцами, но там не ходят маршруты общественного транспорта, поэтому было принято такое решение», — приводил Сиб.фм слова Гореева ранее.

Как отметил Вячеслав Ашурков, сейчас основную нагрузку действительно взяла на себя Вокзальная магистраль — самая широкая улица города, которая после 4 ноября практически переполнена автомобилями. В свою очередь, улицы Октябрьская, Коммунистическая и Чаплыгина подразумевают дополнительный крюк для автомобилистов, а также повышение нагрузки на дорогу улицы Советская.

«Даже несмотря на то, что автомобили запарковывают улицу Ленина, и она бывает сужена до двух полос, эта трасса очень сильно разгружает движение. Если мы хотим попасть на мост, самая прямая дорога — как раз Вокзальная магистраль и Ленина. Да, мы приняли идею, что перекрывают ради хорошего события, которое позволит Новосибирску положительно прозвучать в федеральной повестке и провести красивый интересный Новый год. Но то, как подготовились дорожники, для водителей неприятно и некомфортно, и оставляет сильно желать лучшего», — считает руководитель регионального представительства Федерации автовладельцев России.

«Требует подготовки и продуманности»: как считают новосибирцы

Мнения новосибирцев о перекрытия улицы Ленина ощутимо разделились.

Многие согласились с тем, что масштабное украшение улицы и создание «новосибирского Арбата» — весомый аргумент в пользу запрета на передвижение. Они же поддерживают и инициативу полной пешеходизации улицы Ленина, которая в этом случае будет предназначена исключительно для передвижения пешком.

«Праздник для вас же делают, город обустраивают! Вы все думаете только о себе», «Да делают чтобы красиво было, а люди сразу какой-то подвох ищут», — пишут горожане в соцсетях.

Другая часть жителей считает, что перекрытие уже сейчас ещё больше усложнит передвижение всех автомобилистов, а особенно сильно это будет чувствоваться в предновогоднюю пору.

Согласно опросу Сиб.фм, почти 60% ответивших поддерживают как нынешнее перекрытие, так и гипотетическое преобразование улицы Ленина в пешеходную.

Почти 21% считают, что перекрытие всё-таки ввели слишком рано с учётом важности улицы Ленина как транспортной развязки.

Практически 5% выразили решительное несогласие с решением о перекрытии одной из самых оживлённых и востребованных улиц города. По мнению жителей, это не только мешает автодвижению, но и затрудняет доступ к расположенным в центре заведениям и магазинам.

Чуть больше 16%, не являющиеся владельцами транспортных средств, остались на нейтральной позиции.

"Ленина обязана стать пешеходной"

В разговоре с Сиб.фм краевед и сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев отметил, что на самом деле ранним перекрытие только кажется.

В этом году Новосибирск — Новогодняя столица страны, и праздничные мероприятия начнутся у нас уже раньше обычных, они гораздо ответственнее и подготовка к ним нужна более тщательная. Это прекрасно, когда атмосфера новогоднего праздника приходит не в самый канун Нового года, а немного заранее: город начинает светиться, делиться настроением и радостью. А всё это требует подготовки и продуманности», —

говорит историк.

Также он отметил, что перекрытая сейчас часть улицы Ленина со временем обязана стать пешеходной.

«Это неотъемлемая часть любого уважающего себя города. Конечно, поначалу это непривычно и неудобно. Но здесь важно грамотно распределить движение транспорта, отработать и строго соблюдать почасовой регламент проведения всех мероприятий, чтобы не мешать отдыху жителей близлежащих домов. Опыта у других городов предостаточно», — уверен Константин Голодяев.

Краевед дополнил, что перекрываемый трафик должен грамотно распределиться по близлежащим улицам, а также организоваться новые подъезды во дворы домов.

Как писал Сиб.фм ранее, в 2022 году участки от площади Ленина до Советской и от Советской до Урицкого полностью перекроют на три месяца: эта территория станет «зоной гостеприимства». Там будет запрещено движение личного и общественного транспорта, право проезда останется только за автомобилями специальных оперативных служб. Кроме того, воспрещается и парковка — на указанных участках всё время перекрытия будет работать эвакуатор.

На следующий день после перекрытия Сиб.фм показал, как выглядит улица Ленина после начала перекрытия.

7 ноября секретарь общественного совета при минтрансе Новосибирской области Михаил Мезенцев опубликовал открытое обращение в Генеральную прокуратуру РФ, в котором потребовал провести проверку соблюдения законодательства при перекрытии улицы Ленина, а также отменить ограничения на движение. По мнению общественника, они не только нарушают нормы законодательства, но и могут стать причиной постоянных пробок на дорогах соседних улиц.