Военный из Бердска оказался среди погибших при пожаре в клубе в Костроме

Анастасия Григорьева / АиФ

Среди погибших при пожаре в костромском клубе оказался военный из Новосибирской области.

Военный из Бердска погиб при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Об этом рассказал бывший депутат Госдумы от Новосибирской области и полковник запаса ВС РФ Евгений Логинов. Старший сержант Александр Редников был участником спецоперации на территории Украины, добавил экс-депутат.

Редников служил Костромском парашютно-десантном полку. Родился военный в Чите, а позже приехал в Новосибирскую область для прохождения службы. Военного посмертно представили к государственной награде за проявленные мужество и героизм.

Александр Редников был ранен во время боевых действий, после чего он приехал в Бердск, где женился на своей девушке. Затем военный отправился в Кострому. Военного похоронят 11 ноября в Бердске.

Напомним, после ЧП в клубе Костромы психотерапевт из Новосибирска оценила последствия контузии у военных.