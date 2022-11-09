«Порвал клаксон»: адвокат Смышляев из Новосибирска попал под домашний арест из-за детсада

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В Центральном районном суде Новосибирска отправили под домашний арест известного адвоката Дмитрия Смышляева. Как правозащитник добирался до четвёртого этажа с тросточкой, и при чём здесь детский сад в его доме, – в материале Сиб.фм.

Поводом для того, чтобы сторонам дела встретиться 9 ноября в Центральном районном суде, стали события от 18 июля 2022 года. В этот день Дмитрий Смышляев торопился в Мошковский районный суд, где должны были рассматривать дело о гибели местного жителя в разрытой коммунальщиками яме. Адвокат опаздывал, а, выйдя во двор своего дома на улице Семьи Шамшиных, он понял, что его автомобиль зажат «ГАЗелью».

Адвокат сигналил минут 15, при чём, как выяснили позже следователи, до тех пор, пока механизм «клаксона» не перегорел. По поводу шума во дворе адвокату сделала замечание соседка, которая является руководителем местного частного детского сада, где в это время как раз был сончас.

«Эта женщина, которая свидетельница, говорит мне: «не гудите!» Я говорю: «я не могу не гудеть, я опаздываю в суд». На это она мне молча показывает средний палец. После такого я с женщинами вообще не общаюсь!

- возмущён Дмитрий Смышляев. – Я закрываю окно и продолжаю сигналить. Сигналю, пока он не перегорел. Вышли два молодых человека – я поинтересовался, их машина или нет. Один из них послал меня матом. Мужчина обошёл машину, начал подниматься на ступень машины. Потом его взгляд застыл на моём инвалидном знаке. И начинает: «вас инвалидов тут развелось...» Я ему: «машину убирай! Я в суд опаздываю!» Он, стоя на подножке, машет рукой. И в этот момент у меня над головой зашевелились кусты».

Как говорит адвокат, рабочий что-то в него бросил. В это время второй оппонент подходил сзади с увесистым предметом, похожим на молоток, и со словами: «зашибу тебя». Поэтому, уверяет, Дмитрий Смышляев озаботился самообороной.

«У меня в машине «Добрыня». Я, честно говоря, со страха шумовым выстрелил. Он побежал, я разворачиваюсь в шоке, забыв про костыль. А он отборной нецензурной бранью, переводя на русский язык, обещает меня изнасиловать, всячески и во все места,

- продолжает Дмитрий. – Я ему вместо этого говорю: «сядь в машину и уезжай», а он мне в ответ – трёхметровым матом».

Адвокат утверждает, что потом над его головой что-то пролетело, скорее всего, это был молоток или шуруповерт. В ответ вновь прозвучал выстрел стартового пистолета.

После инцидента, как казалось в июле, участники конфликта разъехались с миром. Тогда не было возбуждено даже административного дела. Как считает сам адвокат, он потом совершил ошибку.

«Сделано было всё, чтобы спровоцировать задержание. Сначала порекомендовали пообщаться со свидетелями, попросить извинений. Встретился, чтобы узнать, из-за чего она на меня имеет злобу, и чем я её оскорбил. Она сказала, что я её обматерил, назвала слова, которые не содержатся в моей лексике, — утверждает Дмитрий. — Я сказал: «извините, что я в таком контексте высказался. Это не мои слова, но если я вас в чём-то оскорбил, приношу извинения». До того, как было возбуждено уголовное дело, я ознакомился с её показаниями, и они были далеки от истины».

До 7 ноября адвокат пытался провести личное расследование. В этот понедельник Дмитрий Смышляев вновь пришёл к следователям и был задержан, домой он так и не вернулся.

«Мне предложили всё чистосердечно признать и сдать сотрудников Заельцовского отдела полиции, если я знаю о фактах их преступлений. Я ответил, что не имею причастность к совершению каких-либо преступлений. А если узнаю о них, я, как адвокат, о них незамедлительно сообщаю»,

- заверил Дмитрий Смышляев.

Адвокат говорит, что для следователей он – неудобная фигура, так как довёл до суда многие уголовные дела.

«Некоторые уголовные дела, которые я вёл, пытались заминать, но я добивался возбуждения. Это было и с детьми в Колыванском районе, которые утонули. Дело перевели из Колывани в Первый отдел. Это и Мошковский район, где дело пытались замять, следователи пытаются отвести в сторону заказчика, администрацию. Я пытаюсь дело вывести, но мне говорят: «не топите наших свидетелей». Сейчас готовил апелляционную жалобу по Сологубову, где чиновнику администрации назначили условный срок, а тот, кто копал, дали реальный срок, а вина у обоих – одинаковая», — указывает Смышляев.

Адвокат уверяет, что он не впадает в конспирологию, но своё уголовное дело, которое возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», он связывает именно с этими делами.

Следует отметить, что интервью с Дмитрием Смышляевым было записано до заседания в Центральном районном суде.

9 ноября следователь СКР ходатайствовал о заключении Смышляева в СИЗО. Из аргументов: давление на свидетеля, а также тот факт, что на него ранее было зарегистрировано оружие. Однако адвокат настаивал, что состояние здоровья его подзащитного не позволяет находиться под стражей.

Дмитрий Смышляев имеет целый букет заболеваний, но ему пришлось два раза подняться на четвёртый этаж Центрального районного суда. Каждый раз адвокат жаловался на боли в сердце. Из-за тяжёлых хронических заболеваний судья не стала назначать наказание в виде содержания в СИЗО.

"Смышляев обвиняется в тяжком преступлении. Следствие полагает, что Смышляев может скрыться. Также у Смышляева есть судимость", — зачитала судья.

– Суд полагает, что следует назначить домашний арест сроком на 17 суток".

Это время Дмитрий Смышляев проведёт взаперти в квартире того самого дома, где и развернулась стрельба и метание шуруповёртов.

Адвокат на время следствия будет ограничен в пользовании интернетом и общении, поэтому в следующий раз получить его комментарий можно будет явно не ранее 24 ноября.