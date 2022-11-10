Блогер из Новосибирска возмутился беспорядком на площади Калинина

Скриншот из видео: АСТ-54

Администратор одного из самых популярных новосибирских сообществ запечатлел бардак на площади Калинина.

Создатель сообщества во «ВКонтакте» «АСТ-54» Виталий Полищук возмутился состоянием площади Калинина. Кадры он опубликовал в своём паблике. Блогер заявил, что беспорядок на Калинина сохраняется по сей день.

Полищук обратил внимание на аудиорекламу, валяющийся вокруг мусор и стихийную торговлю. На записи видно, что прямо в центре города люди продают красную икру неизвестного происхождения, игрушки, фрукты и овощи.

Напомним, 3 ноября в Новосибирске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести» на площади Калинина.