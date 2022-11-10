В Октябрьском районе Новосибирска «Тойота» столкнулась с грузовиком

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

В ДТП с участием «Тойоты» и грузовика «MAH» в Октябрьском районе Новосибирска пострадали три человека.

В четверг, 10 ноября, в 00:50 на территории Октябрьского района Новосибирска столкнулись грузовой автомобиль «МАН» с полуприцепом и «Тойота». Водитель грузовика 1984 года рождения двигался по улице Большевистской, со стороны улицы Ульяновской, в сторону улицы Выборной, и столкнулся с поворачивающей на Ульяновскую «Тойотой» под управлением мужчины 1996 года рождения напротив дома № 130 на Болшевистской.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров «Тойоты» — мужчины 1998, 1997 и 1993 года рождения, которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в лечебное учреждение.

Ранее Сиб.фм сообщал об уголовном деле, в отношении автоперевозчика, в автобусе которого погибла 7-летняя девочка и еще 7 человек получили травмы. Кроме того, появлялась информация о ДТП с горящим бензовозом под Новосибирском, в котором погибла женщина.