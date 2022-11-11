Как прошло прощание с погибшим в Костроме бойцом СВО из Бердска

Фото: «АиФ-Новосибирск»
В Новосибирской области прошло прощание с Александром Редниковым, который ценой жизни спасал людей из пожара в костромском клубе.
Прощание с военным Александром Редниковым, который спасал из огня людей в клубе «Полигон» в Костроме, прошло 11 ноября в Бердске. Репортаж с похорон героя опубликовало издание «АиФ-Новосибирск».
Церемония прощания с Александром Редниковым, который носил прозвище «Тринадцатый», прошла у Богоявленного храма в Бердске. В последний путь проводить героя пришли сотни людей. Среди них как сослуживцы и друзья, так и люди, которые решили отдать дать человеку, который пожертвовал собой ради спасения других.
«Мы его уважали и любили, очень сильно его не хватает. Он всегда пытался уничтожить любую террористическую опухоль нашего Отечества. Но так получилось, что он ехал н такси мимо клуба, остановил машину и спасал людей. У него только всё стало налаживаться, но получилось вот так: человек предполагает, Бог располагает. На его месте любой из нас поступил бы так же», — рассказал сослуживец Александр Евгений Кравцов.
Журналисты опубликовали кадры проводов героя в последний путь.
Ранее Сиб.фм писал, что военный из Бердска погиб при пожаре в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Первым об этом рассказал бывший депутат Госдумы от Новосибирской области и полковник запаса ВС РФ Евгений Логинов. Старший сержант Александр Редников был участником спецоперации на территории Украины.
Напомним, ранее Сиб.фм подробно описал биографию Александра Редникова.
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