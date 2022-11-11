Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Мужа оставшейся в СИЗО главы Сузунского района Некрасовой отпустили домой

Фото Мужа оставшейся в СИЗО главы Сузунского района Некрасовой отпустили домой
Фото Мужа оставшейся в СИЗО главы Сузунского района Некрасовой отпустили домой

Коллаж Сиб.фм: фото автора и Густаво Зырянова

В Новосибирском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу адвокатов главы Сузунского района Лилии Некрасовой и её мужа Дмитрия – в итоге пару разлучили.

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО Лилию Некрасову и её супруга Дмитрия 25 октября. В столице Сибири глава Сузунского района с мужем должна была задержаться в заключении на 2 ближайшие месяца.

Адвокаты супружеской пары с решением Центрального районного суда не согласились и подали апелляционную жалобу. Её рассмотрели в Новосибирском областном суде.

«Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу адвокатов о несогласии с избранием меры пресечения для Лилии Некрасовой. Жалоба была отклонена»,

- прокомментировал прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Сергей Мельниченко.

А вот супруга Лилии Некрасовой Дмитрия отправили под домашний арест на время следствия. Дмитрий Некрасов будет дожидаться начала суда в Сузуне.

Напомним, именно из-за него фактически и было возбуждено уголовное дело: Лилию Некрасову заподозрили в мошенничестве. По мнению следственных органов, она фиктивно устроила мужа на работу, чем нанесла бюджету ущерб в размере миллиона рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Елена Отмахова
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

81526
Это рекорд: пенсионеры обомлели от объявленной индексации на 2023 год
43805
Новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа о прекращении мобилизации
16378
Кровавая Луна 8 ноября: чем опасно самое долгое лунное затмение 2022 года
16227
Павла Прилучного обвинили в нападении на журналистов
14917
Фитнес-модель из Новосибирска Алиса Михайленко победила на международном конкурсе красоты
13778
Коридор затмений и Кровавая луна: самые опасные дни для стрижек и косметологии в ноябре 2022
12616
В Новосибирске предлагают снести 5000 капитальных гаражей около ТЦ «Аура»