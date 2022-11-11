Мужа оставшейся в СИЗО главы Сузунского района Некрасовой отпустили домой

Коллаж Сиб.фм: фото автора и Густаво Зырянова

В Новосибирском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу адвокатов главы Сузунского района Лилии Некрасовой и её мужа Дмитрия – в итоге пару разлучили.

Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО Лилию Некрасову и её супруга Дмитрия 25 октября. В столице Сибири глава Сузунского района с мужем должна была задержаться в заключении на 2 ближайшие месяца.

Адвокаты супружеской пары с решением Центрального районного суда не согласились и подали апелляционную жалобу. Её рассмотрели в Новосибирском областном суде.

«Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу адвокатов о несогласии с избранием меры пресечения для Лилии Некрасовой. Жалоба была отклонена»,

- прокомментировал прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Сергей Мельниченко.

А вот супруга Лилии Некрасовой Дмитрия отправили под домашний арест на время следствия. Дмитрий Некрасов будет дожидаться начала суда в Сузуне.

Напомним, именно из-за него фактически и было возбуждено уголовное дело: Лилию Некрасову заподозрили в мошенничестве. По мнению следственных органов, она фиктивно устроила мужа на работу, чем нанесла бюджету ущерб в размере миллиона рублей.