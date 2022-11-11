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Под Новосибирском водителя Honda CR-V, сбившего двухлетнюю девочку, отправили под домашний арест

Фото Под Новосибирском водителя Honda CR-V, сбившего двухлетнюю девочку, отправили под домашний арест
Фото Под Новосибирском водителя Honda CR-V, сбившего двухлетнюю девочку, отправили под домашний арест

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Подозреваемого в гибели двухлетней девочки в Новосибирской области отправили под домашний арест.

Утром 9 ноября в Искитиме иномарка наехала на мать с двумя дочками. Двухлетняя девочка погибла, четырёхлетняя получила травмы. Водителя автомобиля отправили под домашний арест до 9 января. Об этом сообщает Искитимский районный суд Новосибирской области.

60-летний водитель Honda CR-V двигался со стороны автодороги Р-256 в сторону проспекта Юбилейный. Авария произошла около дома №46 в микрорайоне Подгорный.

В результате ДТП погибла 2-летняя девочка, которая находилась на руках у матери. 37-летняя женщина и ее 4-летняя дочь доставлены в медицинское учреждение, характер травм уточняется.

Следователи возбудили уголовное дело против мужчины по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее Сиб.фм сообщал, что автобус ПАЗ улетел в кювет и перевернулся. 7-летняя девочка скончалась от телесных повреждений. Директор АТП возьмёт на себя все расходы за похороны.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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