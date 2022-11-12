Автомобиль ВАЗ-2109 сгорел на парковке торгового центра в Новосибирске

Фото из группы "АСТ-54" в "ВК"

Седан ВАЗ-2109 загорелся на парковке возле торгового центра в Ленинском районе Новосибирска.

В Новосибирске на парковке торгового центра в Ленинском районе сгорел автомобиль ВАЗ-2109. Владелец и сотрудник охраны магазина пытались потушить возгорание с помощью огнетушителя, но безуспешно. Об этом сообщается в паблике "АСТ-54" в "ВК" 12 ноября.

На помощь водителю отечественного седана пришли профессиональные пожарные, которые за считанные секунды справились с огнем.

Судя по кадрам с места ЧП, возгорание произошло под капотом авто.

Ранее,10 ноября, на Бердском шоссе в Новосибирске загорелся автомобиль Mercedes-Benz.