Уехавшие из-за мобилизации в Казахстан жители Новосибирска начали возвращаться обратно

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Уехавшие в Казахстан после начала частичной мобилизации жители Новосибирска начали возвращаться обратно из-за отсутствия перспектив в соседней стране.

Жители Новосибирска, покинувшие Россию после начала частичной мобилизации, начали возвращаться обратно. В беседе с журналистом BFM-Новосибирск они рассказали, почему не захотели остаться в Казахстане навсегда.

По словам Александра, он пробыл в соседнем государстве чуть больше месяца. Из Новосибирска он уехал 26 сентября.

"Очень быстро стало понятно, что нам там нечего делать. Устроиться на работу, не зная казахского языка, практически невозможно. Просто живешь, проедаешь накопления", — объяснил мужчина.

Он добавил, что его накоплений не хватило бы на длительное проживание в другой стране, а род деятельности не предполагает дистанционной работы.

Также Александр добавил, что соскучился по родному городу.

"Реально захотелось домой", — сказал он.

Другой собеседник издания отметил, что не испытывал финансовых трудностей в Казахстане. Он может работать удаленно из любой точки планеты. Проблем с местными жителями тоже не было — напротив, мужчине понравилось казахское гостеприимство.

При этом, по его словам, не давала покоя мысль о возвращении домой. В Новосибирске у него осталась девушка и друзья.

"Поэтому я вернулся, и пока у меня только положительные эмоции от возвращения", — сказал он.

Ранее жителя Новосибирска избили в Казахстане за то, что "Крым и Донбасс – наши".

Как ранее писал Сиб.фм, во время частичной мобилизации жители Новосибирска рассказывали об ужесточении пограничного контроля в аэропорту "Толмачево".

Напомним, новосибирский юрист Помельцев объяснил отсутствие указа об окончании частичной мобилизации.